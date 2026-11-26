Кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн відповів на заяви свого потенційного суперника на виборах, дзюдоїста Тедді Рінера про те, що війна в Україні не є війною його країни.

Заяву Глюксманна цитує BFMTV, передає "Європейська правда".

Кандидат від Соціал-демократичної партії у відповідь на слова Рінера заявив, що війна в Україні "визначає наше майбутнє", і що ті, хто хоче припинити допомогу Києву, виступають проти життєво важливих інтересів Франції.

"Війна в Україні – це наша війна, бо вона визначає наше майбутнє, бо ми є мішенями Владіміра Путіна", – заявив Глюксманн.

Він зазначив, що війна в Україні виходить далеко за межі її кодонів, адже Росія веде війну і проти Європи. Кандидат від соціал-демократів додав, що ті, хто виступає проти допомоги Україні, зраджують Францію.

"Усі, хто закликає припинити допомогу українському опору, закликають до підкорення тирану, який прагне зруйнувати європейську безпеку. Отже, вони виступають проти життєво важливих інтересів Франції. Якщо ми це зробимо, ми зрадимо Францію, ми зрадимо Європу", – наголосив політик.

Глюксманн відповідав на заяви дзюдоїста Тедді Рінера, який також балотується на посаду президента і який у середу висловив думку, що війна в Україні "не є нашою війною". Потім Рінер заявив агентству AFP, що хоче припинити "видавати гроші, яких у нас немає", на підтримку Києва.

Нагадаємо, неформальна лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання на посаду президента. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні

Раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з президентом Володимиром Зеленським про фінансову допомогу.