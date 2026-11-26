Естонія більше не планує приймати у свої в’язниці воєнних злочинців, оскільки не хоче, щоб фінансовий тягар їхнього утримування лягав на плечі естонських платників податків.

Про це у коментарі для ERR заявила керівниця відділу в’язниць при Міністерстві юстиції Естонії Тііна Унукс, пише "Європейська правда".

В естонських в'язницях наразі відбувають покарання четверо засуджених за воєнні злочини, скоєні у колишній Югославії, що є одним із найвищих показників у Європі.

Хоча сучасні в’язниці та наявність вільних місць роблять країну привабливим місцем в очах міжнародних організацій, Естонія повідомила, що не бажає розглядати питання про прийом нових воєнних злочинців у найближчі роки.

Керівниця відділу в’язниць Служби виконання покарань пояснила, що головна причина – фінансове навантаження та необхідність зосередитися на поточних завданнях.

"Наш пріоритет – це все-таки зосередитися на наших власних ув’язнених, на естонсько-шведському проєкті та надати цим чотирьом воєнним злочинцям можливість відбути покарання тут, в Естонії. На міжнародному рівні до нас надходили з різних боків пропозиції розглянути можливість утримання більшої кількості воєнних злочинців у естонських в’язницях, але ми не вважаємо це можливим", – зазначила Унукс.

На відміну від співпраці між в’язницями Естонії та Швеції, в рамках якої шведські ув’язнені прибувають до країни на підставі окремої угоди та бюджету, прийом міжнародно засуджених воєнних злочинців повністю покривається коштом естонської держави.

Середні витрати на утримання одного ув’язненого становлять 3500–3700 євро на місяць, до яких додаються витрати на медичне обслуговування та на судові та прокурорські послуги. Витрати на воєнних злочинців зазвичай ще вищі.

"Ми маємо враховувати, що нам доведеться надавати їм певні послуги в більшому обсязі, ніж естонським ув’язненим. Наведу приклад: послуги перекладачів. Не всі з них розмовляють російською, вони не розмовляють англійською, а це означає, що нам потрібні, наприклад, перекладачі сербської мови, які перекладатимуть їм найнеобхіднішу інформацію, але все це – витрати", – зазначила Унукс.

У Талліннській в’язниці відбувають покарання за воєнні злочини четверо ув’язнених. Першим сюди було доставлено колишнього президента самопроголошеної Республіки Сербської Країни, засудженого до 35 років ув’язнення, Мілана Мартича. Також в Естонії відбуває покарання Драгомир Мілошевич – колишній генерал армії боснійських сербів, засуджений до 29 років ув’язнення за злочини, скоєні під час облоги Сараєво.

Мілан Лукіч, який відбуває покарання у Талліннській в’язниці, був керівником парамілітарного підрозділу, нині засуджений до довічного ув’язнення за масові вбивства та воєнні злочини.

З квітня 2025 року в Естонії також перебуває четвертий воєнний злочинець колишньої Югославії – Радислав Крстич, який відбуває решту 35-річного тюремного терміну. Крстич був колишнім командувачем Дринського корпусу армії боснійських сербів, якого визнали винним у сприянні геноциду в Сребрениці 1995 року.

Нагадаємо, у червні естонський парламент затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

В Естонії домовленість оцінюють суперечливо, у червні проти неї провели акцію протесту.