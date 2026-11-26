Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер зустрінеться зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у США наступного тижня для того, щоб спробувати вирішити питання довкола російських систем ППО С-400.

Про це на пресконференції розповів офіційний представник Міністерства оборони Туреччини Зекі Актюрк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як повідомив Актюрк, зустріч Гюлера з Гегсетом запланована на 30 листопада.

Цей візит передує можливій зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента Дональда Трампа на саміті лідерів G20 у Маямі в середині грудня.

Туреччину було виключено з програми створення винищувачів F-35 після придбання російських систем С-400 у 2019 році через побоювання США, що ця система може поставити під загрозу секретні технології F-35.

Раніше стало відомо, що Анкара вбачає можливість спробувати знайти рішення суперечки, яке адміністрація Трампа зможе затвердити як таке, що відповідає законодавству США, до того, як у січні демократи отримають контроль над Конгресом.

Голова комітету турецького парламенту із закордонних справ Фуат Октай зазначив, що законодавці-демократи можуть більш скептично поставитися до можливості повернення Туреччини до програми зі створення винищувачів F-35.

Октай заявив, що США та Росія досягли значного прогресу в переговорах щодо С-400, не вдаючись у подробиці.

Анкара вивчала альтернативні варіанти, які могли б унеможливити роботу С-400 або позбавити Туреччину можливості керувати цією системою, проте поки що незрозуміло, чи відповідатиме якийсь із цих варіантів законодавству.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити президента Реджепа Таїпа Ердогана "щасливим", коли його запитали про скасування санкцій проти Туреччини.

Туреччина стверджує, що придбала російську систему для задоволення нагальних потреб у протиповітряній обороні після того, як їй було відмовлено у постачанні ракет Patriot американського виробництва, і неодноразово відкидала занепокоєння Вашингтона щодо С-400 та F-35.

Цей спір залишається головною проблемою у відносинах між США та Туреччиною в оборонній сфері, при цьому Анкара прагне скасування санкцій та повернення до програми F-35.

Детальніше читайте у статті: Подарунок для Ердогана. Чи може Трамп "забути" про російські С-400 і зняти санкції з Туреччини.