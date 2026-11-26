Литовська столиця Вільнюс планує відкрити свою першу нову лінію рейкового громадського транспорту до 2040 року, можливо, використовуючи систему, що буде чимось середнім між метро та трамваєм.

Про це заявив у четвер мер міста Валдас Бенкунскас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Мер розповів, що влада Вільнюса вже обрала підрядника, якому надали 11 місяців на підготовку основних попередніх проєктних пропозицій та рішень, де буде детально викладено все – від розташування маршруту до прокладання інженерних мереж та всіх вимог.

"Як тільки ми їх отримаємо, ми зможемо перейти до технічного проєктування в найближчі роки та отримати технічну документацію, яка дозволить нам обговорити реалізацію такого проєкту", – додав він.

Міністр транспорту Литви Юрас Тамінскас заявив, що його міністерство переглядає Закон про реалізацію проєктів метрополітену 2018 року та шукає шляхи інтеграції трамвайних або метрополітенних ліній у мережі міського громадського транспорту.

"Ми хочемо, щоб залізничний транспорт у литовських містах став невід’ємною частиною міського громадського транспорту, як це вже давно відбувається в Брюсселі, Парижі та інших великих європейських містах", – сказав Тамінскас.

Він зазначив, що Каунас – друге за величиною місто Литви – вже оголосило про плани щодо двох трамвайних ліній, додавши, що, отже, переглянуте законодавство буде актуальним для міст по всій Литві.

У жовтні Адміністрація президента Литви також закликала відновити обговорення проєкту будівництва метро у Вільнюсі. Головний радник президента Вайдас Аугустінавічюс зазначив, що варто оновити аналіз витрат і вигод проєкту та оцінити його в контексті зміни геополітичної ситуації.

Він запропонував розглянути, чи може метро вважатися інфраструктурним проєктом подвійного призначення, що задовольняє не лише транспортні потреби, а й забезпечує національну безпеку. За його словами, підземні споруди потенційно можуть забезпечити захист та розмістити мережі зв’язку.

Обговорення будівництва метро у Вільнюсі тривають вже понад десятиліття. Прихильники стверджують, що проєкт залучить мільйони євро інвестицій та допоможе зменшити затори на дорогах. Критики зазначають, що населення міста занадто мале, щоб виправдати витрати на будівництво, і попереджають, що проєкт може завдати шкоди культурній спадщині.

Восени 2018 року парламент ухвалив Закон про реалізацію проєктів метрополітену, створивши умови для залучення приватних інвесторів до будівництва метро. Законодавство, що регулює такі проєкти, набуло чинності на початку 2020 року.

Також нещодавно стало відомо, що у Каунасі з грудня скасують паперові квитки та готівкові розрахунки у водіїв громадського транспорту.