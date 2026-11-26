Посли держав Європейського Союзу погодили текст рекомендацій Ради ЄС щодо призначення іспанця Пабло Ернандеса де Коса президентом Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також Лоранс Бун і Маркуса Бруннермаєра – членами Виконавчої ради ЄЦБ.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомив дипломат ЄС, обізнаний з результатом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 26 листопада.

Рекомендації про призначення нового керівництва ЄЦБ мають бути ухвалені Радою ЄС за письмовою процедурою до вечора 26 листопада, а остаточне призначення очікується у грудні 2026 року.

"Coreper сьогодні зібрався, щоб підтвердити згоду щодо текстів трьох рекомендацій Ради ЄС Європейській раді стосовно кандидатів на призначення на посаду президента ЄЦБ та інших членів Виконавчої ради, а також ухвалити рішення про застосування письмової процедури для їх ухвалення", – повідомив дипломат ЄС "ЄвроПравді".

"Погоджені сьогодні тексти Ради ЄС рекомендують призначити Пабло Ернандеса де Коса президентом ЄЦБ, а Лоранс Бун і Маркуса Бруннермаєра – членами Виконавчої ради", – додав він.

Письмова процедура наразі вже розпочата і завершиться сьогодні ввечері, щоб Європейська рада, засідання якої зараз триває в Брюсселі, могла ухвалити рішення про проведення консультацій з Європейським парламентом та Радою керуючих ЄЦБ щодо цих призначень вже цього тижня.

"Європейська рада призначає президента ЄЦБ та інших членів Виконавчої ради на підставі рекомендації Ради ЄС та після консультацій з Європейським парламентом і Радою керуючих ЄЦБ. Лише 21 держава-член єврозони бере участь в ухваленні рекомендацій Ради ЄС за письмовою процедурою", – пояснив співрозмовник "ЄвроПравди".

Очікується, що Європейська рада призначить президента ЄЦБ та двох інших членів Виконавчої ради ЄЦБ на засіданні у грудні, після того як Європейський парламент та Рада керуючих ЄЦБ нададуть свої висновки.

Нагадаємо, 29 жовтня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомила, що достроково залишить свою посаду у лютому 2027 року.

На посаду наступника Лагард претендували кандидати від Іспанії та Нідерландів – колишній голова Центрального банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос та колишній голова Центрального банку Нідерландів Клаас Кнот.

Також стало відомо, що Німеччина хотіла запропонувати пакет кандидатур на три найвищі посади в Європейському центральному банку.