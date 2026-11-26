У період з 21 по 23 листопада в районі Стокгольма спостерігалися значно помітніші збої в роботі GPS, вони також фіксувались в районі шведського острова Готланд, Таллінна та Гельсінкі, йдеться у публікації шведської газети Dagens Nyheter.

Відповідну публікацію наводить фінський мовник Yle, повідомляє "Європейська правда".

Такі збої можуть вплинути, серед іншого, на системи авіаційної навігації. За даними транспортного агентства Швеції, масштаб надзвичайної ситуації є винятковим.

Голова відділу Шведського транспортного агентства Андреас Хольмгрен назвав інцидент серйозним.

"Така велика кількість збоїв протягом такого тривалого періоду, протягом кількох днів, – це, ймовірно, перший раз, коли ми бачимо щось подібне", – заявив Хольмгрен шведському телеканалу TV4.

За його словами, збої торкнулися й району Балтійського моря, особливо його східної частини.

Аеронавігаційна служба Швеції повідомила, що в районі Аландських островів спостерігалися перешкоди. Співробітник інформаційного відділу служби Даніель Аккерманн уточнив, що в цьому районі пролітають літаки, які виконують рейси до Фінляндії та з неї.

Данське радіо DR проаналізувало сайт gpsjam.org, який збирає інформацію про перешкоди в роботі GPS, зокрема на основі даних авіаційних транспондерів.

На карті район Стокгольма був позначений червоним кольором 21–22 листопада. Це означає, що літаки повідомляли про сильні перешкоди в роботі GPS. За даними DR, значні перешкоди спостерігалися в районі шведського острова Готланд, Таллінна та Гельсінкі.

23 листопада Стокгольм знову став зеленим, тобто без перешкод, а ось столиці Фінляндії та Естонії залишалися червоними.

Як зазначено, немає жодних ознак того, що збої були спричинені природними явищами, такими як сонячна буря.

Однак відомство не хоче називати ймовірного винуватця іноземною державою, оскільки для цього також немає конкретних доказів.

Проте збої сталися в ті самі вихідні, коли російське вантажне судно Sparta II зазнало атаки безпілотника у Фінській затоці. Президент Володимир Зеленський згодом в інтерв'ю Bloomberg підтвердив, що Україна 21 листопада завдала удару по російському вантажному судну Sparta II у Фінській затоці, назвавши його законною військовою ціллю через перевезення озброєння.

Шведська влада поки що не підтвердила причетність Росії до збоїв, що сталися минулими вихідними.

Підозри, найімовірніше, падають на Росію, заявив головнокомандувач ВМС Данії капітан Йоханнес Рібер.

За словами Рібера, Росія хоче продемонструвати свою міць шведській владі та іншим країнам Балтійського регіону. Заходи стримування є невід’ємною частиною підходу Росії в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.