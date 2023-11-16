У Польщі на полігоні загинув військовий: ймовірно, його застрелив мисливець
У Польщі на полігоні тактичних навчань Кшеково в Західнопоморському воєводстві військовий отримав смертельне поранення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у четвер телеканал TVN 24.
Заступник районного прокурора у військових справах у Щецині капітан Гжегож Петраковський підтвердив смертельне поранення солдата. Прокурор Пьотр Вецзоркевич також підтвердив, що відбувся смертельний інцидент.
"Наразі триває збір матеріалів у цій справі, наразі я не можу надати жодної детальної інформації. Я чекаю документацію від прокуратури, яка займається справою, і не знаю, коли я її отримаю", – сказав прокурор.
Пізніше перші деталі інциденту опублікували на сайті 12-ї Щецинської механізованої дивізії.
"15 листопада цього року близько 20:45 на полігоні тактичних навчань Кшеково стався прикрий нещасний випадок, спричинений третьою особою, внаслідок якого загинув солдат 12-ї механізованої бригади. Окружна прокуратура в Щецині розслідує обставини інциденту", – йдеться у повідомленні.
За неофіційною інформацією RMF FM, третьою особою був мисливець. Швидше за все, він переплутав офіцера в формі з диким кабаном.
Неофіційно відомо, що солдат отримав поранення в шию. На місце події викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.
Полігон розташований в районі Кшеково в Щецині.
Раніше у жовтні повідомляли про плани польських збройних сил провести військові навчання під назвою ŻUBR-23 поблизу кордону з Білоруссю та Росією.