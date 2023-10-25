Польща проведе військові навчання біля кордону з Білоруссю та Росією
Польські збройні сили проведуть військові навчання під назвою ŻUBR-23 поблизу кордону з Білоруссю та Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Головне командування Збройних сил Польщі.
Метою навчань є зміцнення співпраці війська з місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів.
Навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств.
На території цих воєводств під час навчань переміщатимуться військовослужбовці та техніка, також у деяких місцях обладнають вогневі точки.
У співпраці з місцевими службами проведуть перевірку систем оповіщення.
Польську армію підтримуватимуть поліція і пожежна служба.
Нагадаємо, 16 жовтня НАТО розпочав заплановані щорічні ядерні навчання Steadfast Noon ("Непохитний полудень") за участі до шести десятків одиниць авіації від 13 держав-членів.