Засновника ПВК Blackwater судять в Австрії за незаконний експорт переобладнаних літаків

Суд в австрійському місті Вінер-Нойштадт розглядає справу засновника американської приватної військової компанії Blackwater Еріка Прінса та ще чотирьох найманців, яких звинувачують в експорті двох літаків для обприскування сільськогосподарських культур, які, як стверджується, були переобладнані для військових цілей без необхідних дозволів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Судовий процес став наслідком розслідування щодо компанії Airborne Technologies GmbH, яка оснащує літаки датчиками та іншим обладнанням.

Прокурори стверджують, що два сільськогосподарські літаки Ayres Thrush були обладнані бронею, додатковими баками і спеціальною камерою, яку можна було використовувати для виявлення і підсвічування цілей.

Один з літаків був відправлений на Мальту в 2014 році з Кенією як заявленим пунктом призначення і приземлився в неспокійному Південному Судані, а інший був відправлений до Болгарії в 2015 році.

Підсудних звинувачують у порушенні австрійського закону про військові матеріали через експорт такого обладнання без дозволу.

Одного з обвинувачених, австралійського пілота, звинувачують у тому, що він переправив ці два літаки через австрійський кордон, а четверо інших обвинувачених нібито брали участь в угоді. Серед них – засновник Blackwater Ерік Прінс, два менеджери компанії Airborne Technologies і підготовлений пілот, який нібито був радником.

На початку судового процесу всі вони не визнали себе винними.

Адвокат Прінса і двох інших обвинувачених, стверджував, що модифікації, внесені в літаки, не перетворюють їх на військове обладнання.

Наступне судове засідання заплановане на 14 грудня.

Academi, більше відома як Blackwater — одна з найбільших приватних військових компаній США, заснована у 1997 році Еріком Прінсом та Елом Кларком.

Нагадаємо, в січні 2023 року колишній найманець групи Вагнера Андрєй Медведєв утік із Росії до Норвегії в січні 2023 року. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.

У вересні його затримала норвезька поліція під час спроби нелегального перетину кордону з Росією, після чого він заявив, що нібито побоюється екстрадиції до України.