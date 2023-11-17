Основателя ЧВК Blackwater судят в Австрии за незаконный экспорт переоборудованных самолетов

Суд в австрийском городе Винер-Нойштадт рассматривает дело основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса и еще четырех наемников, которых обвиняют в экспорте двух самолетов для опрыскивания сельскохозяйственных культур, которые, как утверждается, были переоборудованы для военных целей без необходимых разрешений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Судебный процесс стал следствием расследования в отношении компании Airborne Technologies GmbH, которая оснащает самолеты датчиками и другим оборудованием.

Прокуроры утверждают, что два сельскохозяйственных самолета Ayres Thrush были оборудованы броней, дополнительными баками и специальной камерой, которую можно было использовать для обнаружения и подсветки целей.

Один из самолетов был отправлен на Мальту в 2014 году с Кенией в качестве заявленного пункта назначения и приземлился в неспокойном Южном Судане, а другой был отправлен в Болгарию в 2015 году.

Подсудимых обвиняют в нарушении австрийского закона о военных материалах из-за экспорта такого оборудования без разрешения.

Одного из обвиняемых, австралийского пилота, обвиняют в том, что он переправил эти два самолета через австрийскую границу, а четверо других обвиняемых якобы участвовали в сделке. Среди них – основатель Blackwater Эрик Принс, два менеджера компании Airborne Technologies и подготовленный пилот, который якобы был советником.

В начале судебного процесса все они не признали себя виновными.

Адвокат Принса и двух других обвиняемых, утверждал, что модификации, внесенные в самолеты, не превращают их в военное оборудование.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 декабря.

Academi, больше известная как Blackwater – одна из крупнейших частных военных компаний США, основанная в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком.

Напомним, в январе 2023 года бывший наемник группы Вагнера Андрей Медведев сбежал из России в Норвегию. Наемнику удалось проникнуть в пограничную зону на Кольском полуострове, которая тщательно охраняется, а затем переправиться в Норвегию.

В сентябре его задержала норвежская полиция при попытке нелегального пересечения границы с Россией, после чего он заявил, что якобы опасается экстрадиции в Украину.