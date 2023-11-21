Укр Рус Eng

Рада підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ – це вимога Єврокомісії

Вівторок, 21 листопада 2023, 13:38

Верховна Рада у вівторок підтримала у першому читанні збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ з Україною.

Про рішення Ради повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За законопроєкт проголосували 323 присутніх у сесійній залі нардепи.

Уряд зареєстрував у Раді "антикорупційні" законопроєкти для виконання рекомендацій ЄС

Законопроєкт збільшує граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб

Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт закону спрямований на посилення кадрового потенціалу НАБУ, зокрема збільшення осіб начальницького складу з метою підвищення ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ з Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Серед них – ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ.

Читайте про інші умови від Єврокомісії та про те, чи почнуться переговори про вступ до ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Вступ до ЄС