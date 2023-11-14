Уряд зареєстрував у Раді "антикорупційні" законопроєкти для виконання рекомендацій ЄС

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок погодив і зареєстрував у Верховній раді два законопроєкти для розширення повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції та збільшення чисельного складу Національного антикорупційного агентства відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, а також випливає з карток законопроєктів на сайті Ради, пише "Європейська правда".

Один із законопроєктів передбачає розширення повноважень НАЗК, якому дозволять продовжити перевірку активів, які вже пройшли процес перевірки, та перевіряти майно, набуте до призначення на державну службу.

Інший законопроєкт передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 людей, з них 750 – "начальницького складу". При цьому конкурси на додаткові посади пропонується проводити поетапно – із заповненням по 100 посад на рік протягом 2024-2026 років.

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала відкрити переговори про вступ із Україною, але висунула чотири вимоги для ухвалення такого рішення.

Серед них – ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ та виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевірених" активів та майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу.

Нагадаємо, в українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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