Прем'єрка Данії поїде до Макрона, щоб обговорити підтримку України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен здійснить візит до Парижа, де у неї запланована зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба данського уряду, інформує "Європейська правда".

Зустріч Фредеріксен з Макроном відбудеться у п’ятницю, 17 травня, у Єлисейському палаці.

"Цей візит надасть можливість підтвердити рішучу підтримку України", – зазначили в уряді Данії.

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Крім того, лідери країн обговорять питання стратегічного порядку денного ЄС, безпеки та оборони, європейської конкурентоспроможності та "зеленого" переходу.

"Підтримка України стоїть на першому місці, і вона знаходиться в центрі всіх дискусій на міжнародній арені. Україна терміново потребує боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Ми повинні продовжувати надавати допомогу", – сказала Фредеріксен.

За її словами, розв’язана РФ війна проти України також впливає й на решту Європи.

"Міжнародний порядок під загрозою. Ми не можемо сприймати мир і свободу на нашому континенті як належне. Це вимагає дій. Ми повинні інвестувати в нашу оборону, зміцнювати нашу конкурентоспроможність, щоб забезпечити глобальний вплив Європи і стояти разом з нашими близькими союзниками, такими як Франція. Майбутнє Європи поставлене на карту. Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом Макроном", – додала прем’єрка Данії.

Нагадаємо, у квітні Фредеріксен обговорила з польським прем'єром Дональдом Туском ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Нещодавно Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.