Молдовський олігарх-втікач Шор заявив, що отримав паспорт РФ

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор заявив, що вже є громадянином РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю російському блогеру "Стас Ай, Как Просто", повідомляє "Європейська правда".

В оприлюдненому відео розмови Шор розповів, що у нього є російське громадянство.

"Сьогодні я є громадянином Російської Федерації", – зазначив олігарх-втікач.

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Молдовський портал NewsMaker нагадує, що в лютому Шор, який перебуває в Росії, в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що розглядає можливість переїхати туди з Ізраїлю.

Пізніше Шор розповідав, що у нього поки немає російського громадянства, але він має намір подати документи, щоб його отримати.

Минулого місяця парламент Молдови у першому читанні схвалив законопроєкт, що передбачає можливість ініціювати позбавлення громадянства Молдови осіб, які опинилися під міжнародними санкціями.

Проєкт передбачає, що Служба інформації та безпеки зможе розглядати можливість позбавлення громадянства осіб-громадян Молдови, які потрапили під міжнародні санкції, та, залежно від обставин, ініціювати процедуру позбавлення громадянства.

Згідно з проєктом ключовою умовою для позбавлення громадянства Молдови є те, щоб особа, яку хочуть його позбавити, не стала особою без громадянства.

Заява Шора означає, що для Молдови є можливість позбавити його громадянства країни.

Нагадаємо, минулого року ЄС створив новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови.

На його основі під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Пізніше до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.