У Чорногорії відкрили справу щодо суддів, що засудили організаторів спроби держперевороту

У Спеціальній державній прокуратурі (SDT) Чорногорії відкрили кримінальне провадження з метою встановлення підстав для підозри у вчиненні кримінального правопорушення посадовими особами, які розслідували та ухвалювали рішення у справі про державний переворот.

Про це повідомив державний прокурор Вукас Радонич, передає "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Серед доказів, які вивчаються – листування суддів.

"У тому кримінальному провадженні, в якому триває слідство, як докази серед іншого використовуватимуть повідомлення з додатка SKY ECC, а також інші електронні докази, які були подані до Спеціальної державної прокуратури або були отримані в результаті проведення певних доказових дій", – сказав Радонич, якого цитує Vijesti.

У вироку чорногорського суду у справі про спробу перевороту від 9 травня 2019 року зазначалося, що двоє росіян (агентів російських спецслужб) організували злочинну організацію та завербували громадян Сербії та Чорногорії з метою насильницького повалення влади та оголошення перемоги проросійського "Демократичного фронту" на парламентських виборах 2016 року задля запобігання вступу Чорногорії до НАТО.

Зловмисники планували в день парламентських виборів 16 жовтня 2016 року силою захопити парламент Чорногорії, а також викрасти і вбити тодішнього прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича.

Організаторів кримінальної групи – громадян Росії, нібито пов'язаних із російськими спецслужбами Едуарда Шишмакова і Владіміра Попова, – заочно засудили до 15 та 12 років позбавлення волі.

Лідери "Демократичного фронту" Андрія Мандич і Мілан Кнежевич отримали по п'ять років кожний.

Отримали різні терміни позбавлення волі і інші учасники невдалої спроби силового захоплення влади. Зокрема, вісім років мав провести за ґратами колишній командир сербської жандармерії Братислав Дикич.

5 лютого 2021 року Апеляційний суд Чорногорії скасував вирок першої інстанції у справі про "державний переворот", оскільки нібито "в процесі його ухвалення та в самому вироку були допущені істотні порушення норм кримінального провадження".

Рішення суду було ухвалене після того, як до влади в Чорногорії, за підсумками парламентських виборів 2020 року, прийшла коаліція за участі "Демократичного фронту".

Після дострокових парламентських виборів 2023 року партії, що входили до "Демократичного фронту", знов увійшли до правлячої коаліції, а один з колишніх лідерів "Демфронту" та фігурант справ про держпереворот, Мандич, був обраний спікером парламенту.

Тепер Мандич називає судовий процес щодо державного перевороту "інсценованим". За його словами, "мафія купила рішення судів" у цій справі.

Суддя Верховного суду Чорногорії Сузана Мугоша, яка у 2019 році була суддею у цій справі, навпаки, назвала купленим рішення Апеляційного суду, яким було скасовано обвинувачувальний вирок організаторам спроби державного перевороту у 2016 році. Вона наголосила, що Спеціальна державна прокуратура має встановити всі факти та обставини, пов’язані з ухваленням судових рішень у цій справі, тому що, на її переконання, рішення Апеляційного суду "є підробкою" і "було куплено".