В Черногории открыли дело против судей, осудивших организаторов попытки госпереворота

В Специальной государственной прокуратуре (SDT) Черногории открыли уголовное производство с целью установления оснований для подозрения в совершении уголовного преступления должностными лицами, которые расследовали и принимали решение по делу о государственном перевороте.

Об этом сообщил государственный прокурор Вукас Радонич, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Среди доказательств, которые изучаются – переписка судей.

"В том уголовном производстве, по которому идет следствие, в качестве доказательств среди прочего будут использовать сообщения из приложения SKY ECC, а также другие электронные доказательства, которые были поданы в Специальную государственную прокуратуру или были получены в результате проведения определенных доказательных действий", – сказал Радонич, которого цитирует Vijesti.

В приговоре черногорского суда по делу о попытке переворота от 9 мая 2019 года отмечалось, что двое россиян (агентов российских спецслужб) организовали преступную организацию и завербовали граждан Сербии и Черногории с целью насильственного свержения власти и объявления победы пророссийского "Демократического фронта" на парламентских выборах 2016 года для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Злоумышленники планировали в день парламентских выборов 16 октября 2016 года силой захватить парламент Черногории, а также похитить и убить тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Организаторы криминальной группы – граждане России, якобы связанные с российскими спецслужбами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, – заочно приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы.

Лидеры "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич получили по пять лет каждый.

Получили разные сроки лишения свободы и другие участники неудачной попытки силового захвата власти. В частности, восемь лет должен был провести за решеткой бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич.

5 февраля 2021 года Апелляционный суд Черногории отменил приговор первой инстанции по делу о "государственном перевороте", поскольку якобы "в процессе его принятия и в самом приговоре были допущены существенные нарушения норм уголовного производства".

Решение суда было принято после того, как к власти в Черногории, по итогам парламентских выборов 2020 года, пришла коалиция с участием "Демократического фронта".

После досрочных парламентских выборов 2023 года партии, входившие в "Демократический фронт", вновь вошли в правящую коалицию, а один из бывших лидеров "Демфронта" и фигурант дел о госперевороте, Андрия Мандич, был избран спикером парламента.

Теперь Мандич называет судебный процесс по государственному перевороту "инсценированным". По его словам, "мафия купила решения судов" по этому делу.

Судья Верховного суда Черногории Сузана Мугоша, которая в 2019 году была судьей по этому делу, наоборот, назвала купленным решение Апелляционного суда, которым был отменен обвинительный приговор организаторам попытки государственного переворота в 2016 году. Она подчеркнула, что Специальная государственная прокуратура должна установить все факты и обстоятельства, связанные с принятием судебных решений по этому делу, потому что, по ее убеждению, решение Апелляционного суда "является подделкой" и "было куплено".