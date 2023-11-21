Польща заявила про розблокування перших 5 млрд євро з фондів ЄС

Європейська комісія у вівторок підтримала виділення Польщі першого траншу з фондів на підтримку відновлення після пандемії COVID-19, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні.

Про це повідомили в Єврокомісії та Міністерстві фінансів Польщі, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС схвалив переглянутий національний План відновлення та стійкості Польщі, вартість якого становить 59,8 мільярда євро (34,5 мільярда євро у вигляді кредитів та 25,3 мільярда євро у вигляді грантів) і охоплює 55 реформ та 56 інвестицій.

Єврокомісія підкреслює, що ключові зобов’язання Польщі, виконання яких розблоковує виділення коштів, залишились незмінними й стосуються незалежності польської судової системи та використання ІТ-засобу Arachne, який підтримує держави-члени в їхній боротьбі з шахрайством.

Поза тим, якщо Рада ЄС схвалить пропозицію Єврокомісії, Польща отримає авансовий платіж у 5,1 мільярда євро з одного з фондів – REPowerEU, покликаного зменшити залежність держав-членів від російського викопного палива.

У Мінфіні Польщі уточнили, що переглянутий Національний план відновлення і стійкості передбачав додаткові кредити на суму 23 мільярди євро та додаткові 2,76 мільярда євро субсидій REPowerEU.

А в Єврокомісії наголошують, що 5 мільярдів євро – це аванс, а виділення решти коштів залежатиме від прогресу Польщі у виконанні критеріїв щодо верховенства права й боротьби з фінансовим шахрайством.

Раніше повідомляли, що Польща може отримати доступ до додаткового фінансування від Європейського Союзу до кінця року, коли лідер опозиційної "Громадянської коаліції" Дональд Туск очолить уряд країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.