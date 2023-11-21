Польша заявила о разблокировании первых 5 млрд евро из фондов ЕС

Европейская комиссия во вторник поддержала выделение Польше первого транша из фондов в поддержку восстановления после пандемии COVID-19, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права в стране.

Об этом сообщили в Еврокомиссии и Министерстве финансов Польши, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС одобрил пересмотренный национальный План восстановления и устойчивости Польши, стоимость которого составляет 59,8 миллиарда евро (34,5 миллиарда евро в виде кредитов и 25,3 миллиарда евро в виде грантов) и охватывает 55 реформ и 56 инвестиций.

Еврокомиссия подчеркивает, что ключевые обязательства Польши, выполнение которых разблокирует выделение средств, остались неизменными и касаются независимости польской судебной системы и использования ІТ-средства Arachne, который поддерживает государства-члены в их борьбе с мошенничеством.

Кроме того, если Совет ЕС одобрит предложение Еврокомиссии, Польша получит авансовый платеж в 5,1 миллиарда евро из одного из фондов – REPowerEU, призванного уменьшить зависимость государств-членов от российского ископаемого топлива.

В Минфине Польши уточнили, что пересмотренный Национальный план восстановления и устойчивости предусматривал дополнительные кредиты на сумму 23 миллиарда евро и дополнительные 2,76 миллиарда евро субсидий REPowerEU.

А в Еврокомиссии отмечают, что 5 миллиардов евро – это аванс, а выделение остальных средств будет зависеть от прогресса Польши в выполнении критериев по верховенству права и борьбы с финансовым мошенничеством.

Ранее сообщалось, что Польша может получить доступ к дополнительному финансированию от Европейского Союза до конца года, когда лидер оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональд Туск возглавит правительство страны.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.