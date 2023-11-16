ЗМІ: Польща може приєднатися до прокуратури ЄС, щоб отримати доступ до фондів

Адам Боднар, який може стати наступним міністром юстиції Польщі, заявив, що Варшава повідомить Європейську прокуратуру (EPPO) про бажання приєднатися до неї в перші тижні після формування нового уряду Дональда Туска, прагнучи отримати доступ до фондів ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав агентству Reuters.

Для Боднара, сенатора від "Громадянської коаліції", який, за даними польських ЗМІ, швидше за все, стане міністром юстиції, вступ до EPPO є кроком доброї волі, який можна швидко реалізувати, щоб розблокувати мільярди коштів, заморожених ЄС через занепокоєння щодо демократичних стандартів у Польщі.

"Є плани приєднатися. Це буде зроблено в перші тижні роботи уряду", – зазначив він.

На прохання прокоментувати повідомлення про те, що він стане наступним міністром юстиції, Боднар визнав, що такі дискусії ведуться, але зауважив, що ще нічого не визначено, і рішення в руках у лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска.

Боднар, який у своїй попередній ролі Уповноваженого з прав людини був головним опонентом судової реформи від керівної партії "Право і справедливості" (ПіС), заявив, що вступ до EPPO не потребуватиме підпису президента Дуди, який представляє ПіС.

"Для вступу до Європейської прокуратури потрібен лише лист від прем'єр-міністра. Потім Єврокомісія відповідає протягом чотирьох місяців", – вказав він.

Боднар додав, що сподівається, що прокурори EPPO приїдуть до Польщі та розслідуватимуть випадки можливого нецільового використання коштів ЄС у таких державних установах, як Національний центр досліджень та розвитку (NCBR).

Критики кажуть, що польська прокуратура стала політизованою за часів міністра юстиції Збігнева Зьобро, який йде у відставку, що робить її навряд чи здатною ефективно розслідувати справи про ймовірні правопорушення з боку ПіС та її союзників.

Раніше повідомляли, що Польща може отримати доступ до додаткового фінансування від Європейського Союзу до кінця року, коли лідер опозиційної "Громадянської коаліції" Дональд Туск очолить уряд країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.