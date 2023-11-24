Президент Латвии приехал в Украину

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 ноября был в Украине с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О визите Ринкевичса не сообщали заранее, президент Латвии рассказал о нем уже вечером.

По его словам, он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали за средства Латвии, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.

"Латвия была и всегда будет решительным помощником и другом Украины в ее борьбе за свободу", – подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, также 24 ноября в Украину прибыла с визитом премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Ранее Ринкевичс заявлял, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.