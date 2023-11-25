У розвідці Естонії не вірять, що РФ вдасться відкинути ЗСУ за Дніпро

У Розвідувальному центрі Сил оборони Естонії сумніваються, що російським окупаційним військам вдасться витіснити за Дніпро Збройні сили, які закріпилися на лівому березі річки.

Про це, як пише "Європейська правда", ERR заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

За його словами, українській армії вдалося утримати нещодавно звільнені території України на південній ділянці фронту, особливо на східному березі Дніпра.

Він зазначив, що дві основні цілі ЗСУ в регіоні – контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських загарбників на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від обстрілу із закритих позицій.

"На даний момент я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", – переконаний Ківісельг.

Очільник розвідцентру також зазначив, що за винятком ділянки фронту в районі Авдіївки, де кількість атак з боку РФ посилилася, загальна інтенсивність бойових дій знизилася загалом через погоду.

Зі свого боку, полковник Сил оборони у відставці Ханнес Тоомсалу заявив, що погода позначається і на можливості використання безпілотників РФ.

"Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії", – додав він.

Раніше британська розвідка повідомила, що бої навколо Кринок Херсонської області у нижній течії Дніпра вкрай неприємні для російської армії, хоча і мають менший масштаб, ніж деякі інші битви російсько-української війни.

Також британська розвідка вважає, що найближчим часом лінія фронту в Україні навряд зміниться.