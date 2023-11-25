В разведке Эстонии не верят, что РФ удастся отбросить ВСУ за Днепр

В Разведывательном центре Сил обороны Эстонии сомневаются, что российским оккупационным войскам удастся вытеснить за Днепр Вооруженные силы которые закрепились на левом берегу реки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ERR заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

По его словам, украинской армии удалось удержать вновь обретенные территории Украины на южном участке фронта, особенно на восточном берегу Днепра.

Он отметил, что две основные цели ВСУ в регионе – контроль над районами на левом берегу Днепра и оттеснение российских захватчиков из РФ на юг, тем самым спасая город Херсон от обстрелов с закрытых позиций.

"На данный момент я не вижу и не верю, что армии РФ удастся отбросить украинские части за реку. И если это произойдет, то это обязательно будет решение самих украинцев", – убежден Кивисельг.

Глава разведцентра также указал, что за исключением участка фронта в районе Авдеевки, где количество атак со стороны РФ усилились, общая интенсивность боевых действий снизилась в основном из-за погоды.

В свою очередь, полковник Сил обороны в отставке Ханнес Тоомсалу заявил, что погода сказывается и на возможности использования беспилотников РФ.

"Другой вопрос, где их ракеты? Они же были произведены. На этой неделе летал "Искандер К", который даже не является баллистической ракетой. И Х-22 "Буря", страшная старая ракета, разбившаяся под Запорожьем. Непонятно, в каком состоянии армия России", – добавил он.

Ранее британская разведка сообщила, что бои вокруг Крынок Херсонской области в нижнем течении Днепра крайне неприятны для российской армии, хотя и имеют меньший масштаб, чем некоторые другие битвы российско-украинской войны.

Также британская разведка считает, что в ближайшее время линия фронта в Украине вряд ли изменится.