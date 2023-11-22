Розвідка Британії пояснила, чому бої навколо Кринок "незручні" для РФ

Бої навколо Кринок Херсонської області у нижній течії Дніпра вкрай неприємні для російської армії, хоча і мають менший масштаб, ніж деякі інші битви російсько-української війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.

Британські аналітики констатували, що на півдні України тривають бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі Дніпра.

Наземні бої характеризуються заплутаними, безладними зіткненнями піхоти та артилерійськими перестрілками у складній лісистій місцевості.

Україна особливо ефективно використовує малі ударні безпілотні літальні апарати в той час, як російські ВПС здійснюють значну кількість вильотів на підтримку фронтових військ, переважно запускаючи боєприпаси з-поза меж досяжності української системи ППО.

Бої навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі основні битви війни, констатували в МО Британії, але російське керівництво буде розцінювати їх як вкрай неприємні.

"Росія відійшла із західного берега Дніпра рік тому, майже напевно маючи на меті утримати українські війська на захід від річки, зберегти спокій у цьому секторі і вивільнити російські сили в інших місцях", – стверджують британські оглядачі.

Напередодні у Міноборони Британії відзначили, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими.

Також британська розвідка вважає, що найближчим часом лінія фронту в Україні навряд зміниться.