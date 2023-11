Швеция выделит еще более 8 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

Швеция объявила о выделении дополнительных более 8 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальной странице премьер-министра Швеции.

"Рад объявить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон (8,7 млн евро) на инициативу "Зерно из Украины", которая реализуется Всемирной продовольственной программой. Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну", – говорится в заявлении от имени премьера Ульфа Кристерссона.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression.