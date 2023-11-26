У Польщі збираються цілодобово блокувати КПП "Медика-Шегині"

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, з 27 листопада розпочнуть цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, включно до 26 листопада блокування руху на цьому пункті пропуску проходило з 10:00 до 21:00 за київським часом.

Водночас, повідомив Демченко, на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокували, тому на цьому напрямку минулої доби кордон перетнули близько 350 вантажівок.

Раніше повідомляли, що на трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, очікують на в’їзд в Україну близько 2000 транспортних засобів.

Як відомо, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

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