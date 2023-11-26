В Польше собираются круглосуточно блокировать КПП "Медика-Шегини"

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини".

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, вплоть до 26 ноября блокирование движения на этом пункте пропуска проходило с 10:00 до 21:00 по киевскому времени.

В то же время, сообщил Демченко, на границе со Словакией движение грузовиков разблокировали, поэтому на этом направлении за прошедшие сутки границу пересекли около 350 грузовиков.

Ранее сообщалось, что на трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, ожидают въезда в Украину около 2000 транспортных средств.

Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть понимание как действовать и что для сдвигов "нужно немного времени".

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