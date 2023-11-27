FT: В ЄС можуть знищити сотні тисяч тонн кави та какао через новий закон
Сотні тисяч тонн кави та какао, що зберігаються на складах ЄС, ризикують бути знищеними через ухвалений закон про вирубку лісів, який набув чинності у червні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.
Закон має на меті заборонити на території ЄС продаж продуктів, зокрема, каву, какао, пальмову олію та каучук, які були вирощені в районах вирубки лісів.
Водночас Міжконтинентальна біржа (ICE), один з основних майданчиків для торгівлі ф'ючерсами на каву і какао, і Міжнародний торговий центр, спільне агентство ООН і Світової організації торгівлі, попередили, що кава і какао, які були вироблені або зберігаються в ЄС протягом перехідного періоду, можуть бути визнані такими, що не відповідають вимогам, і мають бути продані за межами ЄС або знищенні.
Близько 70 відсотків світового какао походить з Кот-д'Івуару та Гани, де широко поширені вирубка лісів та дитяча праця, а головні виробники кави у світі – Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія.
Станом на літо 2023 року, на складах по всій Європі зберігалося майже 200 000 тонн какао і 150 000 тонн кавових зерен.
Правила ЄС розглядаються як найважливіша частина його екологічного законодавства "Зеленого курсу" і спрямовані на запобігання тому, щоб споживання в ЄС завдавало більшої шкоди країнам за його межами.
Наразі Єврокомісія веде переговори з країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення щодо зберігання врожаю, імпортованого протягом перехідного періоду.
Однак у ЄК відмовились коментувати перебіг переговорів.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що зображення гірської вершини Маттерхорн буде вилучено з упаковки відомого шоколаду Toblerone після того, як частина виробництва продукту буде перенесена за межі Швейцарії.
З 1908 року Toblerone вироблявся в столиці Швейцарії Берні. Компанія Mondelēz, яка володіє Toblerone з 2012 року, оголосила минулого року, що з кінця 2023 року вона перенесе частину виробництва на свій завод у Словаччині, де також випускається шоколадний бренд Milka, який спочатку вироблявся у Швейцарії.
Після цього смаколик юридично не зможе називатися "швейцарським".