Кулеба вирушає до Брюсселя з дводенним візитом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступні два дні проведе з візитом у Брюсселі.

Про це повідомили в МЗС України, пише "Європейська правда".

Візит Кулеби відбудеться 28-29 листопада з метою "мобілізації політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу України до обидвох організацій, зокрема у контексті підготовки наступного засідання Європейської ради в грудні, а також інтеграції оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї та боєприпасів для українських воїнів".

На 28 листопада запланована зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Крім того, Кулеба виступить у Європарламенті на відкритті конференції щодо відповідальності за російські злочини, а також відкриє VR-виставку "Living the war".

29 листопада глава МЗС України візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО в штаб-квартирі Альянсу, що вперше проходить на рівні міністрів закордонних справ.

"Глава української дипломатії поінформує союзників НАТО щодо актуальної ситуації на фронті та першочергових військових потреб України, обговорить адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО", – зазначили в МЗС.

Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що союзники на зустрічі Північноатлантичної ради узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.

Також він висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.