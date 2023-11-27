Кулеба отправляется в Брюссель с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба следующие два дня проведет с визитом в Брюсселе.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Визит Кулебы состоится 28-29 ноября с целью "мобилизации политической и военной поддержки со стороны государств-членов ЕС и НАТО, продвижения вступления Украины в обе организации, в частности в контексте подготовки следующего заседания Европейского совета в декабре, а также интеграции оборонных индустрий Украины и НАТО, ускорения производства и поставки оружия и боеприпасов для украинских воинов".

На 28 ноября запланирована встреча с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Кроме того, Кулеба выступит в Европарламенте на открытии конференции по ответственности за российские преступления, а также откроет VR-выставку "Living the war".

29 ноября глава МИД Украины примет участие в заседании Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса, впервые проходящем на уровне министров иностранных дел.

"Глава украинской дипломатии проинформирует союзников НАТО об актуальной ситуации на фронте и первоочередных военных потребностей Украины, обсудит адаптированную Годовую национальную программу на 2024 год в свете подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО", – отметили в МИД.

Дмитрий Кулеба также проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в частности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.

Напомним, Столтенберг сообщил, что союзники на встрече Североатлантического совета согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.

Также он выразил уверенность в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.