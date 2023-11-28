Пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово обмежить роботу

Пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" на польсько-українському кордоні у вівторок, 28 листопада, тимчасово обмежить роботу.

Про це поінформували у Держприкордонслужбі України, повідомляє "Європейська правда".

За даними українських прикордонників, вони отримали інформацію від польських колег про те, що в пункті пропуску "Долгобичув" через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії.

Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00 за київським часом.

У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах.

"У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено", – йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.

З 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

Протестувальники вимагають серед іншого запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для української армії; призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їхньої перевірки.

Фермери блокують прикордонний перехід у Медиці у Підкарпатському воєводстві з 23 листопада. З понеділка блокада має стати цілодобовою і триватиме до 3 січня 2024 року.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.