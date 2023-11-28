Пункт пропуска на границе с Польшей временно ограничит работу

Пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" на польско-украинской границе во вторник, 28 ноября, временно ограничит работу.

Об этом проинформировали в Госпогранслужбе Украины, сообщает "Европейская правда".

По данным украинских пограничников, они получили информацию от польских коллег о том, что в пункте пропуска "Долгобычув" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии.

Ориентировочное время отключения – с 09:00 до 21:00 по киевскому времени.

В указанный период оформление смежной стороной будет осуществляться на мобильных терминалах.

"В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен", – говорится в сообщении.

В то же время пропуск легковых автомобилей будет осуществляться в обычном режиме.

С 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".

Протестующие требуют среди прочего введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии; приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и их проверки.

Фермеры блокируют пограничный переход в Медыке с 23 ноября. С понедельника блокада должна стать круглосуточной и продлится до 3 января 2024 года.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.