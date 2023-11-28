У Фінляндії планують знести будівлю колишнього генконсульства РФ
Влада фінського міста Турку придбає будівлю колишнього генконсульства Росії, щоб знести її і побудувати, ймовірно, дитячий садок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Рішення про придбання одноголосно ухвалили на засіданні міськради Турку напередодні.
Нинішній власник будівлі, компанія Senate properties, і міська влада домовилися про ціну в 1,6 мільйона євро.
Крім того, необхідно буде очистити ґрунт на ділянці, оскільки на початку 1900-х років на ній були розташовані ливарний цех і завод цинкування.
Міська рада також вирішила виконати рішення про купівлю, не чекаючи, доки будуть подані апеляції.
Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії не має наміру закривати російське консульство в Марієгамні на Аландських островах.
Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.
Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.
У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.