У Фінляндії планують знести будівлю колишнього генконсульства РФ

Влада фінського міста Турку придбає будівлю колишнього генконсульства Росії, щоб знести її і побудувати, ймовірно, дитячий садок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Рішення про придбання одноголосно ухвалили на засіданні міськради Турку напередодні.

Нинішній власник будівлі, компанія Senate properties, і міська влада домовилися про ціну в 1,6 мільйона євро.

Крім того, необхідно буде очистити ґрунт на ділянці, оскільки на початку 1900-х років на ній були розташовані ливарний цех і завод цинкування.

Міська рада також вирішила виконати рішення про купівлю, не чекаючи, доки будуть подані апеляції.

Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії не має наміру закривати російське консульство в Марієгамні на Аландських островах.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.