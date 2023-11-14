Фінляндія не буде закривати консульство Росії на Аландських островах

Уряд Фінляндії не має наміру закривати російське консульство в Марієгамні на Аландських островах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Питання присутності російської дипмісії на Аландах обговорювали у вівторок на засіданні міністерської комісії з питань зовнішньої політики та безпеки при президенті Саулі Нііністьо.

З цього приводу було підготовлено спеціальну доповідь. У ній наголосили на особливому статусі Аландських островів згідно з міжнародним правом, а також на міжнародно-правових питаннях, що стосуються російського консульства.

На підставі доповіді було ухвалено рішення, що в ситуації, що склалася, консульство РФ може продовжити роботу.

Навесні у Фінляндії було створено петицію про закриття консульства РФ.

Президент Саулі Нііністьо запросив у МЗС роз'яснення про правовий статус консульства РФ у Марієгамні.

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що не варто скасовувати принцип демілітаризації Аландських островів і закривати консульство РФ.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

Аландські острови — архіпелаг в Балтійському морі, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами, що має особливий демілітаризований та мономовний статус.