Туск обвинил правительство Польши в бездействии в ситуации с блокадой границы с Украиной

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пограничных переходов на границе с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Во вторник в Сейме лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска спросили об этом протесте. На замечание журналистов о том, что его правительству придется столкнуться с этой проблемой через две недели, он ответил, что будет решать эту проблему "не через две недели".

"Я, например, сегодня встречаюсь с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами", – подчеркнул он. "Также сегодня после обеда у нас все равно будет брифинг по вопросу перевозчиков и протеста на украинской границе", – сообщил он.

Говоря о назначении нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого, он сказал, что "поскольку они делают вид, что назначили настоящее правительство, то они могли бы и сделать вид и то, что занимаются реальными проблемами".

"Поскольку они делают вид, будто сейчас создают настоящее правительство, то могли бы и сделать вид, что занимаются реальными проблемами. Такую бездеятельность нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах", – заявил Туск.

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качиньский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту", – отметил политик.

"В начале, когда это было уместно, они демонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах", – подчеркнул Туск.

По его словам, "с Украиной надо жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами".

"Они полностью этим пренебрегли, а когда поняли, что это разозлило людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а потом вообще отвернулись от проблемы на границе", – оценил Туск.

"Это скандал, потому что даже в таком вопросе, как протест водителей, они поставили под угрозу наши фундаментальные интересы, отношения с Украиной, Россией, Европой", – подчеркнул Туск.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

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