У партії Качинського все ще сподіваються на вотум довіри до свого уряду

У польській партії "Право і справедливість" вважають, що завдання отримати вотум довіри до уряду Матеуша Моравецького є дуже складним, але не є неможливим.

Про це заявив речник партії Рафал Бохенек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Відповідаючи на запитання про перебіг переговорів щодо підтримки нового уряду "Права і справедливості", Рафал Бохенек заявив, що в парламенті є депутати, які можуть проголосувати за вотум довіри.

"У кулуарах багато політиків – правих, прихильних до традиційних цінностей, патріотичних – зазначають, що вони воліли б сформувати цю парламентську більшість з партією "Право і справедливість", але вони розуміють, що якщо вони діаметрально змінять свою думку у пленарному залі щодо того, який уряд підтримувати, то можуть зазнати атаки з боку ЗМІ та політичного істеблішменту", – підкреслив Бохенек.

Водночас він визнав, що "місія з формування парламентської більшості буде складною".

"Ми прямо говоримо, що це дуже складне завдання через те, що є така спроба тиску на політиків інших партій, щоб вони абсолютно не підтримували уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького і "Право і справедливість". Тому ми розуміємо, що це буде дуже складне завдання, але – з огляду на історію польського парламентаризму – я вважаю, що це не є нездійсненним завданням", – заявив речник "Права і справедливості".

Моравецький має виголосити свою програмну промову у Сеймі 11 грудня. Після цього парламент має проголосувати щодо довіри до його уряду.

Польський президент Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Формально Матеуш Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

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