В партии Качиньского все еще надеются на вотум доверия своему правительству

В польской партии "Право и справедливость" считают, что задача получить вотум доверия к правительству Матеуша Моравецкого очень сложна, но не невозможна.

Об этом заявил представитель партии Рафал Бохенек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров по поддержке нового правительства "Права и справедливости", Рафал Бохенек заявил, что в парламенте есть депутаты, которые могут проголосовать за вотум доверия.

"В кулуарах многие политики – правые, приверженные традиционным ценностям, патриотические – отмечают, что они предпочли бы сформировать это парламентское большинство с партией "Право и справедливость", но они понимают, что если они диаметрально изменят свое мнение в пленарном зале относительно того, какое правительство поддерживать, то могут подвергнуться атаке со стороны СМИ и политического истеблишмента", – подчеркнул Бохенек.

В то же время он признал, что "миссия по формированию парламентского большинства будет сложной".

"Мы прямо говорим, что это очень сложная задача из-за того, что есть такая попытка давления на политиков других партий, чтобы они абсолютно не поддерживали правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого и "Право и справедливость". Поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная задача, но – учитывая историю польского парламентаризма – я считаю, что это не является невыполнимой задачей", – заявил представитель "Права и справедливости".

Моравецкий должен произнести свою программную речь в Сейме 11 декабря. После этого парламент должен проголосовать о доверии к его правительству.

Польский президент Анджей Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства Моравецкого, которое не имеет достаточно голосов для утверждения в Сейме.

Формально у Матеуша Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.