В Финляндии из-за гибридного влияния РФ начинают работу дополнительные силы Frontex

В Финляндии начинают работу дополнительные должностные лица европейского агентства охраны границ Frontex, чтобы поддержать страну в условиях гибридной российской операции давления с использованием искателей убежища.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat, пишет "Европейская правда".

Во вторник в страну прибыли примерно 50 охранников границы и других сотрудников агентства Frontex.

Они начинают работу со среды 29 ноября. Детали распределения сотрудников миссии по различным участкам восточной границы Финляндии не раскрывают.

В Frontex считают, что повышенное миграционное давление на границе Финляндии может сохраняться длительное время.

Напомним, 29 ноября – последний день работы единственного из до сих пор открытых КПП "Райя-Йоосеппи" на границе Финляндии с Россией в Лапландии. Во вторник правительство приняло решение о закрытии и этого пункта как минимум до 13 декабря. Поэтому граница с РФ будет фактически закрыта для движения людей – продолжится только движение грузов по железной дороге.

В настоящее время ситуация на "Райя-Йоосеппе" спокойная, в среду там еще не появлялись искатели убежища.

Однако руководитель пограничного отряда на КПП Веса Арффман сообщил, что им поступала информация о группе потенциальных искателей убежища в Мурманской области РФ, которые могут отправиться к границе.

Напомним, Эстония и Норвегия также заявили, что при необходимости готовы закрыть границу с Россией.