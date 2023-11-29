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Польща відправить у Фінляндію військових радників – ділитися досвідом з охорони кордону

Середа, 29 листопада 2023, 16:42

Польща на тлі гібридної операції Росії проти Фінляндії з використанням мігрантів відправить до Фінляндії військових радників, щоб поділитися власним досвідом убезпечення кордонів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter (X) заявив очільник Бюро з нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра.

За його словами, одним з результатів візиту президента Фінляндії Саулі Нііністьо до Польщі на запрошення Анджея Дуди стало офіційне прохання Гельсінкі про союзницьку підтримку в умовах гібридної операції на фінському кордоні.

"Польща має намір позитивно відреагувати на запит нашого союзника у НАТО і ЄС. На місце вирушить команда військових радників, щоб поділитися досвідом убезпечення кордону", – зазначив Сєвєра. 

Він не уточнив, коли польські радники вирушать до Фінляндії та у якій кількості. 

Також у середу в країні почала роботу місія європейського агентства Frontex.  

Нагадаємо, з 30 листопада Фінляндія закриває увесь кордон з Росією на два тижні через те, що туди масово прибувають шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали мандрівників без документів, необхідних для в'їзду до ЄС.

29 листопада – останній день роботи єдиного з досі відкритих КПП на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії. У вівторок уряд ухвалив рішення про закриття і цього пункту щонайменш до 13 грудня. Відтак кордон з РФ буде фактично закритим для руху людей – продовжиться лише рух вантажів залізницею. 

Як відомо, Польща і країни Балтії з літа 2021 року та до цього часу потерпають від того, що Білорусь сприяє приїзду до кордону з ЄС нелегальних мігрантів і вони намагаються перетнути кордон за сприяння білоруських силовиків.

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