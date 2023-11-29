Польща на тлі гібридної операції Росії проти Фінляндії з використанням мігрантів відправить до Фінляндії військових радників, щоб поділитися власним досвідом убезпечення кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter (X) заявив очільник Бюро з нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра.

За його словами, одним з результатів візиту президента Фінляндії Саулі Нііністьо до Польщі на запрошення Анджея Дуди стало офіційне прохання Гельсінкі про союзницьку підтримку в умовах гібридної операції на фінському кордоні.

"Польща має намір позитивно відреагувати на запит нашого союзника у НАТО і ЄС. На місце вирушить команда військових радників, щоб поділитися досвідом убезпечення кордону", – зазначив Сєвєра.

Jednym z wyników wizyty oficjalnej Prezydenta Finlandii Sauli @niinisto na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda jest oficjalny wniosek o sojusznicze wsparcie w obliczu ataku hybrydowego na fińską granicę. Polska zamierza pozytywnie odnieść się do prośby naszego sojusznika z NATO… pic.twitter.com/Swqk4nP4Yu — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) November 28, 2023

Він не уточнив, коли польські радники вирушать до Фінляндії та у якій кількості.

Також у середу в країні почала роботу місія європейського агентства Frontex.

Нагадаємо, з 30 листопада Фінляндія закриває увесь кордон з Росією на два тижні через те, що туди масово прибувають шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали мандрівників без документів, необхідних для в'їзду до ЄС.

29 листопада – останній день роботи єдиного з досі відкритих КПП на кордоні Фінляндії з Росією у Лапландії. У вівторок уряд ухвалив рішення про закриття і цього пункту щонайменш до 13 грудня. Відтак кордон з РФ буде фактично закритим для руху людей – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Як відомо, Польща і країни Балтії з літа 2021 року та до цього часу потерпають від того, що Білорусь сприяє приїзду до кордону з ЄС нелегальних мігрантів і вони намагаються перетнути кордон за сприяння білоруських силовиків.