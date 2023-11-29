Польша на фоне гибридной операции России против Финляндии с использованием мигрантов отправит в Финляндию военных советников, чтобы поделиться собственным опытом обеспечения безопасности границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter (X) заявил глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера.

По его словам, одним из результатов визита президента Финляндии Саули Ниинистё в Польшу по приглашению Анджея Дуды стала официальная просьба Хельсинки о союзнической поддержке в условиях гибридной операции на финской границе.

"Польша намерена положительно отреагировать на запрос нашего союзника в НАТО и ЕС. На место отправится команда военных советников, чтобы поделиться опытом обеспечения безопасности границы", – отметил Севера.

Jednym z wyników wizyty oficjalnej Prezydenta Finlandii Sauli @niinisto na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda jest oficjalny wniosek o sojusznicze wsparcie w obliczu ataku hybrydowego na fińską granicę. Polska zamierza pozytywnie odnieść się do prośby naszego sojusznika z NATO… pic.twitter.com/Swqk4nP4Yu — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) November 28, 2023

Он не уточнил, когда польские советники отправятся в Финляндию и в каком количестве.

Также в среду в стране начала работу миссия европейского агентства Frontex.

Напомним, с 30 ноября Финляндия закрывает всю границу с Россией на две недели из-за того, что туда массово прибывают искатели убежища.

29 ноября – последний день работы единственного из до сих пор открытых КПП на границе Финляндии с Россией в Лапландии. Во вторник правительство приняло решение о закрытии и этого пункта как минимум до 13 декабря. Поэтому граница с РФ будет фактически закрыта для движения людей – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Как известно, Польша и страны Балтии с лета 2021 года и до сих пор страдают от того, что Беларусь способствует приезду к границе с ЕС нелегальных мигрантов и они пытаются пересечь границу при содействии белорусских силовиков.