До Києва прибула міністерка оборони Нідерландів і зустрілася з Зеленським

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен знову приїхала до Києва та вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про візит Олленгрен в Україну стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу президента про її зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент подякував главі Міноборони Нідерландів за її велику увагу до України, роль її країни у коаліції F-16 і передачі інших важливих видів озброєння, та "високо оцінив" підсумки телефонної розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулася 30 жовтня.

На зустрічі Зеленський розповів Оллонгрен про ситуацію на фронті.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив міністерці орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".

У середині жовтня Марк Рютте приїздив із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що Україна отримає додаткові ракети для ЗРК Patriot і патрульні катери.

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