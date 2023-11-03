Вірменія підтвердила свій намір зближуватися з ЄС

Керівництво Вірменії підтвердило свій інтерес у поглибленні відносин з Євросоюзом.

Як пише "Європейська правда", про це на спільній пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє News.am.

За його словами, в економічному плані, зокрема енергетичної взаємопов'язаності, та загалом у плані цінностей, Вірменія справді зацікавлена в поглибленні відносин із ЄС та його країнами-членами.

"І треба зазначити, що усвідомлення цього бачимо як з вірменського боку, так і з боку численних європейських країн, ЄС. Свідчення цього – нинішній візит (глави МЗС Німеччини). Ми йдемо саме таким шляхом", – зазначив Мірзоян.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки.

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

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