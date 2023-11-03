Армения подтвердила свое намерение сближаться с ЕС

Руководство Армении подтвердило свой интерес в углублении отношений с Евросоюзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает News.am.

По его словам, в экономическом плане, в том числе энергетической взаимосвязанности, и в целом в плане ценностей, Армения действительно заинтересована в углублении отношений с ЕС и его странами-членами.

"И надо отметить, что осознание этого видим как с армянской стороны, так и со стороны многочисленных европейских стран, ЕС. Свидетельство этого – нынешний визит (главы МИД Германии). Мы идем именно таким путем", – отметил Мирзоян.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ЕС является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из ОДКБ – организации, действующей под эгидой РФ.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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