Глава МЗС Німеччини розповіла, як хоче помирити Вірменію та Азербайджан

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Азербайджан і Вірменію до примирення.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила перед початком свого дводенного візиту до Вірменії та Азербайджану, повідомляє DW.

За словами очільниці німецького зовнішньополітичного відомства, Німеччина і Європа хочуть разом із країнами Південного Кавказу працювати над створенням регіону, який "подолає тіні минулого і формуватиме інтереси майбутнього для людей".

Вона наголосила, що конфлікт у Нагірному Карабаху завдав величезних ран обом сторонам, втім, вважає дипломатка, у довгостроковій перспективі вони можуть затягнутися.

"Наразі важливо, щоб усі, в чиїх руках перебувають ключі до миру, перебороли себе і встали на шлях взаємної довіри", – зазначила Бербок.

Міністерка вказала, що Німеччина та ЄС готові підтримати Азербайджан і Вірменію конкретними ініціативами, одна з яких – заплановане прокладення глибоководного кабелю дном Чорного моря для передачі даних у межах програми Євросоюзу Global Gateway.

Глава МЗС додала, що участь у цьому проєкті, який передбачає інвестиції в обсязі до 300 млрд євро в інфраструктуру країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, могла б зблизити Єреван та Баку один з одним, а також із Європою.

Однією з цілей ініціативи Global Gateway є посилення глобального впливу ЄС. Майже половину загальної суми в 45 млрд євро на прокладання глибоководного кабелю, про який говорила Бербок, готовий узяти на себе Європейський інвестиційний банк.

Раніше повідомлялося, що Бербок вирушить до Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, аби посприяти нормалізації відносин між країнами.

Метою візиту міністерки до Південного Кавказу є "всеосяжне мирне рішення, щоб вірмени і азербайджанці могли жити в мирі й безпеці в межах своїх державних кордонів".

Спершу міністерка відвідає Єреван, де проведе політичні переговори з вірменським колегою, а також відвідає цивільну моніторингову місію ЄС і вірменський центр прийому людей, які втекли з Нагірного Карабаху.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.