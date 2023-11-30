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WSJ: США тиснуть на Туреччину, вимагаючи припинити підтримку Росії та ХАМАС

Четвер, 30 листопада 2023, 18:50

Американські посадовці публічно й непублічно закликають турецьких колег припинити допомагати Росії ухилятись від західних санкцій і допомагати угрупованню ХАМАС, попереджаючи про можливі наслідки, включно із санкціями.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Wall Street Journal.

Попри санкції США, спрямовані проти фінансування ХАМАС, Туреччина дозволила інвестиційним фірмам, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та багатьом іншим підприємствам, пов’язаним із угрупованням, працювати зі Стамбула – передусім тому, що не оголосила його терористичним.

А торгівля Туреччини з Росією за останній рік різко зросла, незважаючи на експортний контроль, покликаний перекрити потік електроніки та інших комерційних товарів, необхідних Кремлю для підтримки своїх військових зусиль.

WSJ: США попереджають Туреччину про можливі санкції за допомогу РФ

"Було б дуже погано, якби будь-яка майбутня атака ХАМАС була пов'язана зі збором коштів або сприянням, яке мало місце в Туреччині", – сказав у середу заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон після зустрічі з турецькими посадовцями.

Американські посадовці, яких цитує WSJ, cтверджують, що турецькі фізичні та юридичні особи ризикують потрапити під низку санкцій через надання Росії товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем.

Серед іншого, порти Туреччини використовують для обслуговування російських танкерів, що потрапили під санкції, і сприяють контрабанді зброї, а російські підставні компанії й турецькі фірми сприяли шестикратному збільшенню експорту товарів подвійного призначення до РФ.

Анкара публічно стверджує, що санкції проти Росії є неефективними, але вона не сприятиме російському експорту, який би підтримував військову промисловість РФ. 

На початку року Туреччина заявляла, що припинила транзит до Росії товарів, які потрапили під західні санкції.

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Туреччина санкції Війна з РФ