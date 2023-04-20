У Туреччині пояснили, чому не вводять санкції проти РФ: Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер пояснив, що в питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара буде послуговуватись лише національними інтересами.

Про це він заявив на церемонії відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в місті Аланія, пише "Європейська правда" з посиланням на DHA.

Чавушоглу коментував твердження деяких політиків про те, що Туреччина як член Північноатлантичного Альянсу має приєднатись до санкцій проти Росії.

"Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?", – зазначив він.

Очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але "якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни".

"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", – пояснив Чавушоглу.

Він водночас наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" – завершив він.

Як відомо, Анкара намагається збалансувати свої добрі зв'язки як з Москвою, так і з Києвом в умовах війни. Вона принципово виступає проти санкцій, але заявила, що не дозволить їх обходити в Туреччині, і що російські військові не зможуть використати жодну поставлену продукцію у військових цілях.