Британія закликала Іран вплинути на ХАМАС, щоб запобігти подальшій ескалації

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав Іран використати свій вплив на ХАМАС, щоб запобігти подальшій ескалації між Ізраїлем і бойовиками угруповання.

Заяву Клеверлі наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні глава британського МЗС розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром-Абдоллахіаном, заявивши йому, що Іран несе відповідальність за дії таких угруповань, як ХАМАС і Хезболла, які він підтримував протягом багатьох років.

Він додав, що підтримка Іраном погрози проти людей у Сполученому Королівстві є неприйнятною і повинна бути припинена.

Перед цим Клеверлі повідомив, що Британія намагається домовитися про паузу в бойових діях у секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги палестинцям у облозі.

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 26 жовтня також заявили про необхідність "гуманітарних пауз" у конфлікті.