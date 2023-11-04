Британия призвала Иран повлиять на ХАМАС, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Иран использовать свое влияние на ХАМАС, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию между Израилем и боевиками группировки.

Заявление Клеверли приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Накануне глава британского МИД разговаривал с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом, заявив ему, что Иран несет ответственность за действия таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, которые он поддерживал в течение многих лет.

Он добавил, что поддержка Ираном угрозы против людей в Соединенном Королевстве является неприемлемой и должна быть прекращена.

Перед этим Клеверли сообщил, что Британия пытается договориться о паузе в боевых действиях в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи осажденным палестинцам.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе 26 октября также заявили о необходимости "гуманитарных пауз" в конфликте.

Ранее первый министр Шотландии рассказал, что в секторе Газа заблокированы родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда в гости к родственникам.