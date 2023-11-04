Президентка Єврокомісії підтвердила, що нові санкції проти РФ будуть наступного тижня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію ЗМІ, що наступного тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час свого виступу у Верховній Раді, у Telegram повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк

"На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, что Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями, оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, українці вже є європейцями.

"Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд € для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, важлива задача – максимально ефективно використовувати ці гроші, тому ЄС разом із Україною розробляли план реформ.

"Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, так як вона вже тут. Разом ми можемо перемогти в цій битві та закінчити побудову нашого союзу. Разом ми і є Європа", – резюмувала президентка Єврокомісії.

Раніше ЗМІ повідомлялося, що проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде оголошений державам-членам наступного тижня.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється також заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.