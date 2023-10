ЗМІ дізнались, коли презентують новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде оголошений державам-членам наступного тижня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".

"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.

The proposal for the EU’s next round of sanctions on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on 🇷🇺💎 form large parts of the package. #Ukraine