ЗМІ дізнались, коли презентують новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії буде оголошений державам-членам наступного тижня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними Джозвяка, пропозиція щодо 12-го раунду санкцій ЄС проти Росії "надійде наступного тижня".

"Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти", – додав він.

The proposal for the EU’s next round of sanctions on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on 🇷🇺💎 form large parts of the package. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 31, 2023

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюється такою заборона працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Вміст 12-го пакета санкцій ЄС ще може змінитись перед тим, як Європейська комісія офіційно представить його державам-членам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту ЄС минулого тижня закликав їх посилити санкційний тиск на Росію.