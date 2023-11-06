Президент Польщі в понеділок оголосить про призначення прем’єра

Президент Польщі Анджей Дуда оголосить своє рішення про призначення нового прем'єр-міністра після виборів минулого місяця в понеділок увечері.

Про це повідомив голова кабінету президента Польщі Марчин Масталерек, пише "Європейська правда".

Масталерек зазначив, що після консультацій та глибоких роздумів президент Анджей Дуда вже прийняв "рішення про так званий перший крок".

"Рішення є остаточним, тому тим, хто поспішає звернутися до президента, радимо спокійно подивитися сьогоднішнє вечірнє звернення", – написав у Twitter (X) Масталерек.

Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent @AndrzejDuda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia — Marcin Mastalerek (@MMastalerek) November 6, 2023

Як зазначає RMF FM, формулювання про "перший крок" може свідчити, що Дуда збирається доручити формування уряду чинному прем’єру Матеушу Моравецькому, оскільки партія влади "Право і справедливість" зайняла перше місце не виборах, хоча більшість у Сеймі, як очікують, сформує опозиція на чолі з Дональдом Туском.

Раніше Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем’єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Відомо, що більшість поляків вважають Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі.